Fondo speciale per le aziende agricole danneggiate dagli incendi in Sardegna

Proposta della Lega in Regione

Gli incendi che hanno colpito la Sardegna in questi giorni non solo hanno bruciato migliaia di ettari di territorio ma hanno causato milioni di euro di danni alle aziende e ai comuni, in particolare in provincia di Nuoro e in Ogliastra. La Lega ha presentato in Regione una proposta diretta all’istituzione di una unità organizzativa dedicata alla stima dei danni causati dagli incendi e alla previsione di un fondo speciale per le imprese e i comuni colpiti dai roghi.

“In sede di rimodulazione del PSR bisognerà trovare poi le risorse per consentire alle aziende del settore agricolo di dotarsi di adeguata attrezzatura antincendio”, ha dichiarato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia e Riforme del Consiglio regionale. “Bisogna intervenire quindi sia in sede di aiuto a favore delle aziende colpite ma anche di implementazione delle misure antincendio coinvolgendo proprio le aziende. Si tratta di una priorità per la Sardegna e il Consiglio regionale dovrà discutere subito un pacchetto adeguato di misure. Allevatori e imprenditori agricoli non possono aspettare”.

“Dobbiamo occuparci subito delle aziende in difficoltà”, ha concluso Saiu, “predisponendo i provvedimenti che chiedono i comuni e le imprese colpite dai roghi”.

Martedì, 13 agosto 2019

