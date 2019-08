San Michele, l’ultima trovata degli incivili della spazzatura: i bustoni direttamente in mezzo alla strada. In via Tofane, all’incrocio con via Del Rosso, l’ultima immagine del disastro provocato da chi non rispetta le regole del porta a porta. Nella foto scattata da Filippo P., l’immagine che parla chiaro: quattro sacchi enormi di rifiuti gettati lì, con i mastelli che sul marciapiede, a poca distanza, sembrano guardare sconsolati gli effetti di chi sceglie il modo peggiore per farsi notare….

