Maxi incendio in un campo ai bordi della Strada statale 387, all’incrocio tra Monserrato e Dolianova. Le fiamme sono divampate in un terreno e hanno colpito in pieno un trattore ed un camion: fiamme e fumo sono ben visibili a grande distanza, paura per gli automobilisti in transito nei pressi dello “svincolo” tra le due città. Dalle primissime informazioni arrivate, un cavallo sarebbe stato salvato dal rogo. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, arrivati in forze per cercare di domare il fuoco.

L'articolo Pauroso incendio nelle campagne di Monserrato, il fuoco devasta un trattore e un camion proviene da Casteddu On line.