Lunedì 19 riapre tratta MetroSassari

Da lunedì 19 Agosto riapre il tratto della linea MetroSassari compresa tra la fermata Santa Maria di Pisa e la Stazione FS. lo annuncia l'Arst.

La tratta era stata chiusa dopo l'incidente verificatosi il 26 giugno scorso, nel quale un camion aveva tranciato in pieno centro città i fili di contatto della tranvia. Nei prossimi giorni verranno completate le verifiche tecniche sui lavori necessari al ripristino degli impianti danneggiati e completati i lavori nella sottostazione elettrica. "I lavori necessari per ripristinare la linea di contatto danneggiata e per far ripartire il servizio metrotramviario completo su tutta la linea, da Santa Maria di Pisa all'Emiciclo Garibaldi, verranno realizzati nel più breve tempo consentito", fa sapere l'Arst.