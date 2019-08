Tutti in nero in discoteca, sospesa un’attività a Carloforte

Prosegue senza soste la campagna di vigilanza estiva dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari e Oristano per verificare la regolarità delle imprese che operano nel settore turistico-alberghiero, della ristorazione e del divertimento nelle località turistiche del centro sud della Sardegna.

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto una squadra di ispettori provenienti da Cagliari ha effettuato un accesso in una nota discoteca dell’isola di Carloforte; gli ispettori hanno accertato la posizione “in nero” di tutti i dipendenti trovati intenti al lavoro all’interno del locale, 7 persone (tutti italiani) totalmente prive di contratto di assunzione e di qualsiasi copertura previdenziale e assicurativa.

Al titolare della discoteca sono state quindi comminate sanzioni per oltre € 15.000,00, con l’obbligo di regolarizzare le posizioni dei dipendenti presso INPS e INAIL. Si è proceduto, inoltre, ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che scatta ogni qualvolta il numero dei dipendenti in nero sia superiore al 20% di quelli presenti al lavoro; in questo caso si trattava del 100%. Tale ulteriore sanzione costerà al titolare altri € 1.500,00.

