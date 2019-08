Incidente stradale, grave un bimbo

Grave incidente sulla ex statale 131 tra Sassari e Porto Torres, all'altezza del bivio per la borgata di Bancali. Sulle sue cause c'è ancora poca chiarezza, sul posto insieme al 118 sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, che sono all'opera per cercare di ricostruirne la dinamica. A riportare le conseguenze peggiori è stato un bimbo che viaggiava in auto col padre, il madre e il fratellino.

Avrebbe riportato un grave trauma cranico e per questo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Sotto osservazione anche le altre persone rimaste coinvolte.