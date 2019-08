“Olbia-Milano in aereo costa come andare a New York: poi ci lamentiamo che la Sardegna è vuota”

Ritorna all’attacco, Flavio Briatore, e ancora una volta nel mirino finiscono la Sardegna, i voli e il turismo. L’imprenditore italiano critica la compagnia Easyjet, pubblicando su Instagram una foto con tanto di commento al veleno: “Olbia-Milano 2 adulti e 1 bambino, 1.580 € solo andata. Vi sembra normale, 55 minuti di volo, con la stessa cifra vai a New York e poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota”. A ventiquattr’ore dal suo annuncio della “discesa” in politica, Briatore torna su uno di quei temi che tratta, di frequente, da anni: il turismo in Sardegna. E lo fa con una “fucilata” social a una delle compagnie aeree più famose.

