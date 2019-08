Ferragosto in carcere a Massama per il garante dei detenuti e i radicali

Presenti anche le Camere penali. Al centro dell’iniziativa il caso di Mario Trudu, in cella, nonostante sia gravemente malato

“Ferragosto in carcere”, l’iniziativa nazionale del Partito Radicale arriva anche a Oristano. Il garante dei detenuti di Oristano, Paolo Mocci, insieme agli esponenti del partito e a una delegazione di avvocati delle Camere penali sarde e dell’oristanese, giovedì sarà nella Casa Circondariale di Massama.