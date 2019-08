Fiamme in deposito riciclo carta

Un devastante rogo è scoppiato durante la notte all'interno di un deposito di riciclo di carta e stoccaggio a Nuraminis. Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, sono divampate alle 3,20 nel capannone che si trova all'altezza del chilometro 25 della statale 131.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari con tre mezzi di supporto e hanno lavorato fino all'alba per domare il rogo. In fumo sono andati numerosi rotoli di carta. I danni non sono ancora stati quantificati ma sono ingenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di risalire alle cause del rogo.