Aperture del Museo Diocesano per la Solennità dell’Assunta

Il Museo Diocesano Arborense, comunica che nella settimana della solennità dell’Assunta resterà aperto con i consueti orari, giovedì 15 e venerdì 16 il museo sarà aperto dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato 17 e domenica 20 apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Il museo ospita per il mese di agosto le mostre temporanee “Scatti di fede” di Filippo Peretti e Lucia Musio, oltre cento scatti in bianco e nero che raccontano la straordinaria ricchezza culturale e religiosa che la Sardegna, arricchita dal grande Crocifisso in legno di olivo di Pinuccio Sciola; la mostra “Philocalia e lo specchio di Narciso”, personale dell’artista Jacopo Scasselati per il Museo Diocesano Arborense, nella quale attraverso opere pittoriche e gruppi scultorei, l’artista analizza il mutevole e polisemico concetto di bellezza. Nell’esposizione permanente Tesoro del Duomo si potranno ammirare, tra le altre opere, nella sezione dedicata alla Cattedrale Medievale, gli spettacolari i plutei marmorei con Daniele nella fossa dei leoni e Leoni che adunghiano cerbiatti che adornavano il duomo medievale e i picchiotti bronzei dell’antico portale, un vero unicum in Sardegna, i quali riportano anche i nomi del maestro fonditore (Placentinus) e dei committenti (L’arcivescovo Torgotorio e il giudice Mariano), oltre i preziosi codici miniati fondo unico nel suo genere che consta di tredici manoscritti per il canto liturgico, ornati con splendide miniature e iniziali decorate.

