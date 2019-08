Maestrale in Sardegna, ciao ciao afa: per Ferragosto termometro giù anche di dieci gradi. Sorprendenti previsioni meteo per la nostra Isola a ferragosto: arriva il fresco, da domani le temperature grazie al maestrale saranno in picchiata. Lo conferma sull’Ansa l’ufficio meteo di Decimomannu, è previsto un vento con rinforzo fino a 35 km all’ora sulle zone interne sarde. Le temperature massime non supereranno i 35 gradi, mentre in questi giorni hanno anche toccato quota 40 e la morsa del caldo si è fatta sentire soprattutto nel Cagliaritano. Secondo le ultime ufficiali rilevazioni dunque, per Ferragosto avremo 8-10 gradi in meno nella zone settentrionale dell’Isola e almeno 5 gradi in meno nel Sud Sardegna.

