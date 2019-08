Porto Canale, Zonca (Uiltrasporti Sardegna): “Inaccettabile ritardo nella vertenza CICT, pronti alla mobilitazione dei lavoratori”

“La Uiltrasporti Sardegna ritiene inaccettabile il crescente ritardo nella vertenza che vede coinvolti i 210 lavoratori di CICT, terminal gestito da Contship Italia”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca a proposito della vertenza sul Porto industriale di Cagliari. “In occasione dell’incontro al MISE del 31 luglio scorso, Contship Italia ha preso formale impegno di dare risposte sulla disponibilità ad attivare misure alternative ai licenziamenti collettivi, nello specifico Cassa Integrazione per cessata attività, entro 48-72 ore – spiega Zonca -. Tale termine sembrerebbe essere stato prorogato, su richiesta di Contship e con il benestare di MISE e Regione Sardegna, fino allo scorso venerdì 9 agosto. Rileviamo, a oggi 12 agosto, l’assenza di qualsiasi tipo di informazione in merito. Riteniamo, pertanto, nel rispetto dei 210 lavoratori coinvolti e delle loro famiglie, inaccettabile un ulteriore ritardo nel solco di quanto proposto dal MISE e concordato al Tavolo. Per questo – aggiunge il segretario della Uiltrasporti – chiediamo con forza la riconvocazione del Tavolo interministeriale permanente, che, seppur con le difficoltà politiche del momento, possa essere chiarificatore dell’inaccettabile stallo in cui ci troviamo. In questa settimana – conclude Zonca – la Uiltrasporti si renderà parte attiva nella promozione di una forte iniziativa che coinvolga le organizzazioni sindacali e tutti i lavoratori portuali, attivando un sit-in di protesta a La Spezia, di fronte ai cancelli del terminal LSCT di Contship Italia, con la solidarietà e il supporto di tutti i porti italiani”.

Fonte: Casteddu On Line







