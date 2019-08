Cagliari, tappeto di rifiuti a Is Mirrionis: c’è anche una sacca piena di urine

Bottiglie di vetro, poi un sacchetto di patate e, oltre a varie cartacce, una sacca ricolma di urine. Succede in via delle Argonne, a Is Mirrionis. La foto, spedita alla nostra redazione da un residente, vale più di mille parole: gli incivili dei rifiuti, nonostante il grosso impegno messo in campo dal Comune nelle ultime settimane – tra controlli serrati e isole ecologiche – continuano a sporcare, soprattutto in periferia. Forse, però, potrebbero avere le ore contate: l’amministrazione comunale ha infatti installato delle telecamere fototrappola in alcuni punti definiti critici. Nessuna indicazione in più, sennò i “caddozzi” andrebbero a scaricare la spazzatura da altre parti. E nelle vie di Is Mirrionis, definito da sempre rione “caldo” per quanto concerne il caos rifiuti, potrebbero essere già stati piazzati gli occhi elettronici.

Altra situazione da incubo è quella in via Guido Cavallo, a pochi metri dal viale Monastir: “Abbiamo segnalato ormai da 10 giorni la condizione di degrado all’ufficio Igiene del suolo, ci hanno confermato che avrebbero immediatamente preso provvedimenti, ma coloro che gettano i sacchetti sono di una inciviltà inaudita. Per poter passare siamo costretti a fare lo slalom tra sacchi, corvi e gabbiani. Ci vuole così tanto mandare un mezzo per raccogliere tutto? Molti di noi sono disposti a dare una mano se occorre”, scrive Stefano P.

