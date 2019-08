Arbatax, la star internazionale David Guetta al Red Valley Festival

Sarà un Ferragosto indimenticabile. E’ ormai davvero tutto pronto per il festival più atteso dell’estate con una line up a dir poco stellare: il Red Valley Festival. Le danze si aprono la sera del 14 agosto con il botto: sul palco il dj e produttore numero uno al mondo David Guetta. Ed è ormai quasi sold out nella sua unica data estiva in Italia. Sarà il RVF ad avere l’onore di ospitarlo nella meravigliosa cornice degli scogli Rossi. L’opening act è riservato invece a LOVRA, poliedrica artista tedesca che ha suonato nei più importanti festival internazionali.

Sarà uno show straordinario e inaspettato, una notte indimenticabile che lascerà senza fiato il pubblico sotto le stelle di Arbatax, nel cuore dell’estate. Ad aprire la scena abbiamo detto sarà LOVRA, la giovane artista tedesca che mixa influenze musicali anni ‘80 e ‘90 e melodie moderne, unite a un sound groovy house, che affina con voci straordinarie e beats tipici della house inglese. La sua cifra stilistica ha incantato le folle di eventi importanti come Tomorrowland, Parookaville, Helene Beach, Nature One, Love Sea e Artlake. Ha già fatto scatenare il pubblico in grandi città come Singapore, Bangkok, Dubai e Londra e ha affiancato artisti leggendari come Armand Van Helden, Basement Jaxx, Todd Terry, Felix da Housecat e molti altri.

E poi ci sarà il big, il re incontrastato dell’EDM: dai più rinomati club del pianeta ad Arbatax. Ve lo ricordiamo: il dj numero al mondo David Guetta, un artista che ha collaborato con nomi del calibro di Rihanna, Sia, Madonna, Lady Gaga, Kylie Minogue, The black Eyed Peas e molti altri. Con oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo e 2 grammy awards. L’ultimo album Listen ha raggiunto la posizione #1 su iTunes a livello mondiale durante il weekend dell’uscita, conquistando più di 1 miliardo di streaming e rendendo Guetta il sesto artista più ascoltato su Spotify, con 40 milioni di ascoltatori mensili. Che ve lo diciamo a fare.

Insomma, la quinta edizione del festival in scena dal 14 al 17 agosto ad Arbatax e che vedrà nella suggestiva cornice degli Scogli Rossi giovedì 15 agosto il Capitano Gigi D’Agostino, venerdì 16 agosto il poker esplosivo Steve Aoki, Deejay Time, Will Sparks, Emis Killa, e la chiusura col botto sabato sera con il rapper del momento Salmo, si candida senza timore di smentita ad essere un appuntamento imperdibile dell’estate 2019.

Apertura cancelli ore 18:30. Gli organizzatori invitano ad arrivare con anticipo per ritirare i biglietti al botteghino allestito nel piazzale Scogli Rossi ad Arbatax. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.redvalleyfestival.it e sui canali social.

L'articolo Arbatax, la star internazionale David Guetta al Red Valley Festival proviene da Casteddu On line.