Disabilità gravi: scadenza imminente, ma allo sportello sono in ferie

Il problema sollevato da una lettrice che stamane si è recata al Comune di Oristano seguendo le procedure indicate



Sono ancora venti i giorni di tempo per presentare le domande al Comune di Oristano per l’adesione al programma ‘Disabilità gravissime’: la scadenza è fissata, infatti, al 30 agosto. Ma il rischio è che ci siano problemi per inoltrare le domande, seguendo le procedure del bando pubblicato, va detto, più d’un mese fa, ai primi di luglio.

“Stamattina mi sono recata in Comune”, racconta una lettrice, “con i moduli già stampati e compilati, per avere delucidazioni in merito alla corretta documentazione da allegare”.

“Dall’ufficio URP”, prosegue, “sono stata mandata all’ufficio Plus di una delle referenti, che è indicata nel bando come l’operatore di riferimento. Una volta lì, però, ho scoperto che la dottoressa sarà in ferie fino al 30 agosto, che risulta essere il giorno in cui scade il bando”.

“Chiamando gli altri assistenti sociali ai numeri indicati, scopriamo che anche l’altra referente è in ferie e nessun altro era in grado di darci delucidazioni in merito”.

“Affidandoci alla gentilezza di altri operatori”, conclude, “terminiamo (dopo ben due ore di rimbalzi da ufficio ad ufficio). Consegniamo la modulistica al protocollo, sperando, ma senza certezza alcuna, di aver prodotto tutti i documenti necessari a rientrare nella graduatoria. A mio avviso è un fatto gravissimo, vista anche la delicatezza dell’argomento”.

Lunedì, 12 agosto 2019

L'articolo Disabilità gravi: scadenza imminente, ma allo sportello sono in ferie sembra essere il primo su LinkOristano.it.