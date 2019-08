Monserrato, brutto incendio sulla 387: un deposito attrezzi va in fiamme, super lavoro dei vigili del fuoco. Incendio di vegetazione e sterpaglie si propaga e coinvolge un deposito attrezzi, una catasta di legna e un cumulo di masserizie, nei pressi delle campagne della SS387, i Vigili del Fuoco con tre automezzi, spengono le fiamme e bonificano l’area coinvolta da focolai residui Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti in un area delle campagne nei pressi della Strada Statale 387 del comune di Monserrato (CA), intorno alle 12:00, per un incendio di vegetazione e sterpaglie che si è propagato ad alcune proprietà coinvolgendo una struttura in legno adibita a deposito attrezzi con varie attrezzature da lavoro all’interno, una catasta di legna e masserizie.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento “1A”della sede centrale che con un’autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e il supporto di un’autobotte hanno spento le fiamme bonificato l’area da focolai residui e messo in sicurezza l’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

