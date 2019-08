Cagliari piange Alberta Curreli: “Mamma sei la persone più forte e gentile che ho mai conosciuto…”

Mamma sei la persona più forte e gentile che io abbia mai conosciuto .Ti ringrazio per tutte le cose che hai fatto per me. Ti vorrò bene per sempre il tuo cucciolo.

Il figlio Giacomo e il marito Massimo annunciano la scomparsa della cara

Alberta Curreli

Le esequie avranno luogo il giorno 13 alle ore 16,30 presso la parrocchia dei SS Giorgio e Caterina ( Via Scano ).

On. Fun. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397

Agostino Meloni SRL

Via Tuveri, 10 – 09129 Cagliari (CA)

Tel. 070/487397 – Fax 070/487430

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

