Cagliari, slalom frac buche stradali, trappole e cantieri;: strade gruviera, pagano i cittadini

Eppure il Comune di Cagliari spende circa 20 milioni ogni tre anni per

riparare le strade,i marciapiedi e le piazze della Città: Andando a

fare quattro passi per le vie di Cagliari , si rimane sbigottiti e

sgomenti: ancora e sempre più strade gruviera, nuovi lavori e vecchi

rattoppi,acqua, fogne, gas, luce, telefono e reti telematiche, lavori

pubblici e lavori privati, chi più ne ha più ne metta.

Sotto accusa

l’Assessorato dei Lavori Pubblici ed i Servizi competenti : chi fa i

lavori non ripristina a regola d’arte lo stato dei luoghi, l’asfalto

delle strade, i marciapiedi.

Insomma, le mani sulla Città da parte delle imprese, grandi e piccole,

che fanno quello che vogliono. Oltretutto occupano marciapiedi e

strade, costringono i pedoni a vere e proprie gincane e acrobazie, con

rischio anche i essere arrotati. Vedere per credere. E la vigilanza,

dov’è ? Povera nostra Città : amministratori poco attenti ? Uffici

tecnici e di vigilanza non all’altezza della situazione ? I risultati

ed i riscontri sono sotto gli occhi di tutti e le transenne sparse un

tutta la Città, che rimangono mesi ed anni, sono una testimonianza

inconfutabile.

Questa musica suona ormai da troppo tempo : cambierà ? Scommetterci è

come indovinare un terno l lotto, non dico la sestina multimilionaria

del Super Enalotto .

Marcello Roberto Marchi

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.