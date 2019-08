“Basta code, serve più personale”. La sindaca di Arborea sollecita Poste italiane

La sindaca di Arborea, Manuela Pintus, chiede a Poste Italiane di rafforzare il presidio nell’ufficio postale di Arborea. In una lettera indirizzata a Matteo del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’azienda, lamenta i disservizi dell’ufficio di Arborea, non in linea con le dichiarazioni delle Poste sul rafforzamento dei comuni turistici con meno di 5.000 abitanti.

“Il Comune che mi onoro di rappresentare”, scrive la sindaca, “conta, al 31 dicembre 2018, 3.873 abitanti. Leggo sul sito di Poste italiane, nella sezione dedicata ai piccoli Comuni e alla voce “Principali obiettivi realizzati”, che sono stati potenziati 215 uffici postali in 207 comuni turistici”.

“Tuttavia”, prosegue, “anche questa mattina ho dovuto constatare dalla voce dei cittadini che le lunghe file agli sportelli delle Poste sono diventate una consuetudine, in special modo in Comune di Arborea, in concomitanza con i primi giorni del mese per ovvi motivi, ma non esclusi i giorni di ordinaria amministrazione”.

“Per i pensionati”, scrive ancora la Pintus, “si contano file di oltre trenta minuti per il ritiro della pensione, mentre nel periodo estivo diventa anche difficile poter concludere una singola operazione al “primo tentativo”, poiché moltissimi utenti si trovano costretti a rinunciare per la grande mole di persone da servire (tra cui turisti) da un unico operatore in servizio presso l’ufficio postale di Arborea”.