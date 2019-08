I Negrita festeggiano i 25 anni al Parco dei Suoni di Riola Sardo

Venticinque anni da festeggiare, un compleanno speciale quello della band aretina dei Negrita, che per l’occasione sarà venerdì 16 agosto, ore 21, a Riola Sardo, nell’incanto del Parco dei Suoni.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, e il lungo tour andato in scena nei

maggiori teatri italiani, per l’anniversario speciale del loro venticinquesimo anno la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan in luoghi di particolare fascino e importanza storica.

La Teatrale Plus, nome dello spettacolo che la band sta portando in giro per l’Italia, è un’esibizione vibrante di luci e musica in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix ad alta intensità emotiva in grado di descriverne al meglio entrambe le anime.

“Non sappiamo bene perché”, hanno detto i componenti della band, “ma più divertiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Fidatevi di noi: sarà un party senza fine!”

La data a Riola comprenderà tutti i grandi classici dei Negrita, con l’aggiunta di brani che raramente la band ha eseguito dal vivo in passato. Una scaletta che farà scatenare i tanti fan per una notte di mezza estate davvero indimenticabile.

