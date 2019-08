Tenta di rubare da un furgone di un turista, 50enne arrestato da “Auchan” a Pirri

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Gianluca Mantiglia, 50enne pluripregiudicato, responsabile di tentato furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri è giunta una chiamata sulla linea 113 da parte di un cittadino che aveva prestato soccorso ad un turista straniero nei parcheggi del Centro Commerciale Auchan di Pirri, il quale aveva appena fermato un uomo che aveva tentato di compiere un furto sul suo mezzo.

Un equipaggio della Squadra Volante, giunto immediatamente sul posto, ha accertato che il turista tedesco, dopo aver parcheggiato il proprio furgone si era seduto, con la propria famiglia, nelle panchine dell’area esterna dell’Auchan per consumare un gelato.

Pochi istanti dopo ha udito l’allarme del mezzo e si è precipitato per accertare cosa stesse accadendo sorprendendo un uomo, che aveva appena infranto il vetro del veicolo con una grossa pietra il quale, vistosi scoperto, ha tentato di nascondersi chinandosi dietro il mezzo occultando la pietra sotto la ruota del veicolo.

Lo straniero è riuscito a bloccarlo e a chiedere ad un passante di allertare le forze dell’ordine.

I poliziotti, dopo aver identificato l’uomo, lo hanno tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, accompagnato presso l’abitazione, in attesa del processo con rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.

