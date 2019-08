Ennesimo atto vandalico ai danni di opere pubbliche. Erano iniziati solo da pochi giorni i lavori presso gli impianti sportivi di Nuraminis che, la notte scorsa, sono stati già vergognosamente deturpati. “Siamo molto onorati e orgogliosi di avere a Nuraminis – comunicava l’amministrazione comunale una settimana fa l’artista internazionale Tellas che nel corso dei prossimi giorni arricchirà i nostri impianti sportivi con una delle sue opere.

La realizzazione dell’opera d’arte di Tellas è un progetto del consiglio comunale dei ragazzi”. La notte scorsa lo scempio. Rabbia e amarezza da parte del Comune. “Complimenti a coloro (lasciamo a voi i termini con cui definirli) che durante il weekend hanno sfregiato l’opera di Tellas. Non era ancora terminata ma questi incivili patentati hanno pensato bene di deturparla. Ci teniamo a far sapere a questi soggetti che continueremo a diffondere bellezza, arte e cultura nel nostro paese con ancora più convinzione. I fatti dimostrano che ce n’è estremo bisogno. Crediamo solo che non debbano essere chiamate “ragazzate” perché è responsabilità di ognuno di noi chiamare le cose con il giusto nome e non tollerare questi gesti, in qualunque forma si presentino. Speriamo che chiunque sia stato si vergogni”.

L'articolo Sfregiata l’opera di Tellas, sdegno a Nuraminis: “Non chiamatele ragazzate” proviene da Casteddu On line.