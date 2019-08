Riaperto da oggi il Pronto soccorso dell’ospedale Delogu di Ghilarza

Il pronto soccorso dell’ospedale Delogu di Ghilarza ha riaperto i battenti da questa mattina. Per assicurare il funzionamento del presidio si è ricorso a due medici in arrivo dagli ospedali di San Gavino e Carbonia e sei turni di guardia medica. “Le guardie mediche seguiranno i codici più bassi con minore gravità, sapendo, comunque, che si può contare anche sul presidio del 118 per le situazioni gravi”, ha spiegato il direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni.

Era stato lo stesso Meloni nei giorni scorsi a disporre la chiusura temporanea del Pronto soccorso per la mancanza di medici.



