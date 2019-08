Rock band nuorese in tour negli Usa

Dal capoluogo barbaricino agli Stati Uniti per un mega tour di 40 date. La rock band nuorese 'Awake for Days' sarà in tournée dal 29 agosto a fine ottobre sui palcoscenici di New York, Austin, Atlanta, Chicago, Nashville, Brooklyn, Dallas. Sarà la seconda attrattiva dei live che segnano l'atteso ritorno sulla scena dei Cold, famosa band statunitense, doppio disco d'oro e oltre un milione di copie vendute nei soli States.

Una grande opportunità per il gruppo sardo composto dal bassista N1q, dal cantante Luk4s, dal chitarrista Nin9 e dal batterista Mik3, nomi d'arte con cui si fanno conoscere al grande pubblico. Per realizzare appieno il sogno americano la band ha dato il via a una campagna di crowdfunding a sostegno delle spese della tournée. "I sostenitori - aggiunge il bassista - avranno la possibilità di ottenere diverse ricompense esclusive in cambio di una donazione libera".

Per due mesi la band sarà sotto i riflettori nelle città della musica del nord America. Dopo aver pubblicato un video autoprodotto del nuovo singolo "Break Your Chains", girato di fronte al Monte Ortobene a Nuoro, un'agenzia di management americana ha messo gli occhi sulla band.

"Il video era online da pochi giorni e ci hanno subito contattati - spiega N1q - siamo increduli e felicissimi. Abbiamo la possibilità di far conoscere al mercato nordamericano il rock prodotto in Barbagia. Ora ci serve il sostegno prima di tutto della nostra Isola". Dall'album d'esordio "Magnificent Disorder" del 2013 di stampo metalcore, il gruppo esplora ora i territori compresi tra rock e nu-metal, con ritmi incalzanti, sonorità ricercate arricchite da elementi techno e rap. Nei testi affrontano i temi sociali legati al disagio giovanile, ansia da social, bullismo, depressione, solitudine. "Temi urgenti di cui è più che mai necessario parlare - sottolinea N1q - in linea con quelli affrontati dai Cold. Con la band statunitense c'è un incontro di sensibilità, più di una affinità che supera ogni confine".