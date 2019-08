La voce inimitabile di Antonella Ruggiero sulle poesie in note delle canzoni di Fabrizio De Andrè. Lo scenario è quello delle bellezze dell’Arena Fenicia di Sant’Antioco e lo spettacolo sarà il concerto “La buona novella” che vedrà sul palco il prossimo lunedì 12 agosto (ore 21) proprio la straordinaria artista ex cantante dei Matia Bazar.

Con lei sul palco, per il quarto appuntamento dell’edizione 2019 dell’Arena Fenicia Festival, salirà la Polifonica S. Cecilia con il gruppo vocale Laborintus per un concerto-tributo a Faber per il ventennale della sua scomparsa. Da un genovese, De Andrè, tanto amato sull’Isola, a una genovese, Antonella Ruggiero, che già in passato ha omaggiato i successi di uno dei più importanti artisti del panorama musicale italiano. Un altro appuntamento per accendere le serate di Sant’Antioco con l’Arena Fenicia, in attesa del gran finale del festival 2019, con i Negrita (il 17 agosto).

L'articolo L’inimitabile voce di Antonella Ruggiero nei capolavori di Fabrizio De Andrè proviene da Casteddu On line.