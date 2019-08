Tragedia a Tertenia, turista ucraina 78enne muore mentre fa il bagno

Tragedia in spiaggia a Tertenia, all’altezza della torre di San Giovanni. Una turista ucraina di settantotto anni, Elena Dehtiar, è morta mentre stava facendo il bagno. La donna era in acqua quando ha accusato un forte malore: i tanti bagnanti presenti si sono accorti dell’emergenza e lv hanno trascinata sino a riva. Lì, dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorritori del 118. È stato chiamato anche un elicottero, decollato da Cagliari, ma per la 78enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna era in vacanza in Ogliastra insieme ad una parente, una figlia.

