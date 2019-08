Monserrato, musica e fuochi artificiali in piazza per Ferragosto: “Estate di eventi in tutti i rioni”

“Nonostante il recentissimo insediamento della nuova amministrazione e le scarse disponibilità economiche riscontrate, Monserrato, anche quest’anno, potrà vantare della sua consueta manifestazione ‘Estate monserratina”, anche se in tempi più ristretti, rispetto alla stagione stessa”. Ad annunciare il cartellone degli eventi è la neo assessora alla Cultura e Spettacolo Emanuela Stara. Il calendario degli spettacoli spazia attraverso tutti i generi artistici, quali manifestazioni folkloristiche, musica lirica, teatro balli, animazione per bambini e quant’altro, rispettando specifiche tradizioni della realtà locale e prescelte a soddisfazione dei diversi interessi culturali dei monserratini.

Il cartellone, che nel suo interno accoglie anche tutte le serate organizzate da altri enti, associazioni e quelle della Monserratoteca, ospita artisti di chiara fama, come Gianluca Medas, vanto della diffusione della cultura sarda, Cristian Ricci, tenore veronese, Antonio Pani improvvisatore dialettale campidanese “e tanti altri e verrà dislocato in vari spazi della città, scelti comprendendone alcuni periferici e mai considerati per l’organizzazione di alcuna manifestazione artistica. Si inizia il 14 agosto presso i giardinetti di via del Redentore, con uno spettacolo di music dance e i classici fuochi d’artificio, per accogliere il Ferragosto”.

