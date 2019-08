Uno yacht è affondato al largo di Porto Cervo a causa di un incendio, scoppiato per cause ancora da chiarire. L’imbarcazione, lunga sessantacinque piedi, ha preso fuoco mentre si trovava vicino all’isola de La Maddalena e quella di Nibani. Le otto persone presenti a bordo, fortunatamente, sono state messe in salvo. Sul posto è arrivata anche la Guardia Costiera di Golfo Aranci, ma le operazioni di spegnimento del rogo si sono rivelate più complicate del previsto. “Per lo yacht non c’è nulla da fare, sta affondando”, così hanno spiegato dalla sala operativa di Olbia, circa mezz’ora fa, alla nostra redazione. L’imbarcazione, quindi, è andata totamente distrutta mentre si può tirare un sospiro di sollievo per i suoi occupanti.

L'articolo Yacht in fiamme affonda al largo di Porto Cervo, 8 persone in salvo proviene da Casteddu On line.