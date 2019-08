Cagliari, sorpreso a vendere vestiti al Poetto: multa di 1032 euro a un abusivo

Gli agenti della polizia Municipale di Cagliari hanno multato con 1032 euro un venditore abusivo, sorpreso a vendere vestiti sulla spiaggia del Poetto. L’uomo, come è emerso dai controlli effettuati dai poliziotti, non aveva nessuna licenza di vendita. A quel punto, la sanzione è stata inevitabile. Si tratta della terza multa staccata nel giro dell’ultimo weekend sul litorale cagliaritano, dopo quella di duecento euro al fumatore “cafone”, sorpreso a sotterrare una sigaretta sotto la sabbia, e quella – sempre di 200 euro – a un centauro che ha parcheggiato la sua moto sull’arenile. I controlli pianificati dagli agenti, per tutta la stagione estiva, proseguiranno anche durante la settimana più “calda”, quella di Ferragosto.

Foto: Archivio Castedduonline.it

