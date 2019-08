Sant’Antioco, ore di paura per un incendio in un maneggio di cavalli

Ore di paura a Sant’Antioco per un incendio scoppiato in un maneggio per cavalli in via Is Praneddas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cagliari. I pompieri, “armati” di autobotte e autopompa, sono riusciti a domare le fiamme. Non c’è nessun ferito, fortunatamente, le cause del rogo sono in fase di accertamento.

