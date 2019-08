Rosa Piras, bellissima 24enne di Ittiri: è lei l’aspirante Miss Italia eletta a Elmas

È di Ittiri la seconda Prefinalista Nazionale di Miss Italia. Rosa Piras, 24 anni di Ittiri in provincia di Sassari, alta170 cm, capelli capelli neri come gli occhi a mandorla, amante dei bambini. Rosa, già da piccola è una ballerina di ballo Latino/Americano. Sabato, 10 agosto nella splendida cornice della piazza Ruggeri a Elmas, si si è svolta la seconda finale regionale: Miss Italia Be-Much 2019. Manifestazione voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con la proloco locale. Tutte le Miss partecipanti si sono contese questo ambito titolo per accedere direttamente alla prefinale nazionale; hanno sfilato in abito elegante, costume da bagno e body ufficiale del concorso. La giuria, presieduta dalla bellissima Bianca Fusco, Miss Sardegna 2018, accompagnata dall’assessora Silvio Ruggeri, e coadiuvata da ospiti ed esperti di bellezza, hanno votato le seguenti miss:

1^ Miss Italia Be-Much Sardegna 2019 Rosa Piras, 24 anni di Ittiri

2^ Classificata Francesca Adamu, 21 anni di Quartucciu

3^ Classificata Chiara Della Bernardina 18 anni di Capoterra

4^ Classificata Benedetta Casciano, 18 anni di Cagliari

5^ Classificata Valentina Mura, 24 anni di Quartu S. Elena

6^ Classificata Emanuela Fancello. 28 anni di Siniscola

La vincitrice parteciperà comunque per il titolo regionale di Miss Sardegna 2019, qualora rosa Piras dovesse aggiudicarsi il titolo regionale, il titolo di Miss Italia Rocchetta 2019, passerà alla seconda classificata. Ha allietato la serata la giovanissima cantante Ylenia Lai . Ospite d’onore Ivano Argiolas, volto conosciuto perche fondatore dell’associazione Thalasso Azione, nota per la sensibilizzazione alla donazione del sangue e per la ricerca.

