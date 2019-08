Vertenza entrate: il presidente Pais convoca la conferenza dei capigruppo per domani, lunedì dodici agosto. “Massima disponibilità a convocare il Consiglio regionale anche il giorno di Ferragosto. L’Assemblea é al servizio dei sardi. Se ci sono emergenze le pause non esistono”. Risponde così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais alle richieste dell’opposizione di convocare il Consiglio nei prossimi giorni per discutere della vertenza entrate alla luce delle ultime vicende di politica nazionale. “Saranno i presidenti dei gruppi consiliari, nel pieno rispetto dei principi democratici, a decidere cosa fare ma soprattutto dobbiamo riflettere sull’utilità della convocazione d’urgenza dell’Assemblea che, comunque non può incidere su decisioni che riguardano dinamiche nazionali ancora in itinere”. Il presidente conferma la sua disponibilità a lavorare per il bene della Sardegna ma ammonisce: “Dobbiamo evitare le provocazioni e decidere le azioni più proficue e opportune da portare avanti.

Sono quindi disponibile, qualora le forze politiche ne ravvisassero la necessità e urgenza, a convocare il Consiglio anche il giorno di Ferragosto”.

L'articolo Fondi per la Sardegna a rischio, Pais: “Ok al Consiglio regionale a Ferragosto” proviene da Casteddu On line.