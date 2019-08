Incendi in Sardegna, domenica da incubo-fuoco nell’Isola. Due elicotterei del Corpo forestale provenienti dalle basi di San Cosimo e Farcana stanno intervenendo su un rogo scoppiato a Fonni, località Durani. Sul posto sta coordinando le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Gavoi. Un altro incendio è divampato invece a Sant’Antioco in Cala Sapone: dal cielo sta intervenendo un elicottero dei forestali mentre a terra c’è una pattuglia dei loro colleghi di Sant’Antioco. Fiamme anche a Sorgono sulla Ss 388, anche in questo caso in azione elicotteri e gruppi a terra per domare il fuoco.

L'articolo Incendi in Sardegna, un’altra giornata da incubo: fiamme a Sant’Antioco, Sorgono e Fonni proviene da Casteddu On line.