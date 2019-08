Auto e furgone in fiamme a Ortueri: atti dolosi, indagano i carabinieri

La notte scorsa a Ortueri, due automezzi sono stati distrutti da due diversi atti incendiari. Attorno alle 03:35 in Via Roma, le fiamme hanno aggredito un un furgone in sosta. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono, che ha estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al temine delle fasi di estinzione, alle 04:30 una seconda richiesta di intervento, un altro rogo stavolta di un’auto in Via Cavour. Immediatamente intervenuta, la stessa squadra ha domato l’incendio sviluppatosi su una Fiat Panda. In entrambi i casi sono ingenti i danni subiti ed è stata accertata la natura dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tonara.

