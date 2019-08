Governo in crisi, Renzi apre ai Cinquestelle: “Votare ora è folle”

“Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Parola di Matteo Renzi, ex premier ed ex segretario del Pd in una sostanziosa intervista all’edizione cartacea del Corriere della Sera.

Ma il paradosso è che proprio l'attuale segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al voto ci vuole andare, e subito. Come Salvini, di fatto.

