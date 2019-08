Si chiamano Perseidi perché sembrano arrivare dall’area della volta celeste che identifichiamo come la costellazione di Perseo, e fanno riferimento a San Lorenzo perché il 10 agosto cade l’anniversario del suo martirio. Le notti più favorevoli sono quelle del 12 e 13 agosto, perché è in quel momento che lo sciame meteorico è maggiore e di conseguenza aumentano le possibilità di avvistare le stelle cadenti. Bisogna però tenere conto di un fatto noto agli astronomi, dilettanti o professionisti che siano: la volta celeste si osserva meglio in assenza di inquinamento luminoso, cioè di luci elettriche legate all’attività umana. Dunque, più lontano siamo dai centri abitati e da fonti luminose, meglio è. Se possibile, evitate di guardare lo smarphone, perché poi gli occhi ci metterebbero un po’ ad abituarsi nuovamente a percepire l’oscurità del cielo.

Altri due consigli: il quadrante del cielo in cui è più probabile assistere al fenomeno è quello di Nord-Est, e le ore ideali per gli avvistamenti sono quelle della seconda parte della notte. Bisogna fare le ore piccole, insomma. Una volta tenuto conto di tutti questi consigli, non serve altro, né telescopi o binocoli, perché le stelle cadenti sono facilmente visibili a occhio nudo: non a caso, la prima osservazione documentata risale al 36 d.C., quando questi strumenti non erano disponibili.

L'articolo Notte di San Lorenzo, a Cagliari tutti col naso all’insù per le stelle cadenti proviene da Casteddu On line.