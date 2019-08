Fuma una sigaretta nel locale, Nainggolan attaccato sui social si difende: “Che male c’é?”

Una normale sigaretta dopo una partita di calcio? Ci può stare, anche per Radja Nainggolan: il campione ritornato da pochi giorni nelle fila del Cagliari se l’è concessa, in un locale, dopo una partita. Qualcuno, però, ha ripreso la scena con lo smartphone, e il filmato è finito sulla pagina Instagram “Che fatica la vita da bomber“. Nessun intento polemico, solo goliardico, c’è puroi e una frase a corredo che testimonia l’amore per il Ninja: “Noi ti amiamo”. Eppure, tra le migliaia di commenti c’è chi ha criticato la scelta del calciatore di fumare una “bionda” a poca distanza da altri compagni di squadra. C’è chi commenta citando il suo passato, “uno così non deve nemmeno tornare all’Inter”, chi lo difende, “è sempre un campione” e chi ne approfitta per ricordare che “fumare fa male soprattutto per chi gioca a calcio”.

Ma lui, il Ninja, “fulmina” tutti gli improvvisati haters con un messaggio sin troppo chiaro: “Che c’e di male con una sigaretta dopo cena, mettete anche l’orario per favore”. E poi, per finire, un “sorriso-smile”, a far intendere che, nonostante il video girato e pubblicato a sua insaputa, lui non se l’è assolutamente presa.

