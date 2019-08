Psd'Az: crisi? Interessi isola al sicuro

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - "Il dialogo con il governo nazionale non si interromperà davanti ad una crisi che seguiamo con la giusta attenzione". Lo assicura il capogruppo del Psd'Az (partito del governatore), Franco Mula, in merito al rischio paventato dall'opposizione che gli accordi in tema di accantonamenti diventeranno "carta straccia". E' come se, precisa, "la responsabilità della crisi di governo fosse del presidente della Giunta".

"Qualunque sia l'evolversi della situazione attuale - sottolinea Mulas - gli interessi della Sardegna saranno difesi con tenacia partendo dalle posizioni acquisite nei recenti incontri di Roma e con le sentenze della Corte Costituzionale a noi favorevoli". "All'opposizione - dice infine il capogruppo sardista - ricordiamo le promesse mancate e l'inerzia desolante con la quale questi temi sono stati trascurati nel corso della passata legislatura".