Cinque maxi incendi, un sabato di quasi metà agosto segnato dall’emergenza “fuoco” nell’Isola che, purtroppo, sta diventando un’abitudine. Ettari e ettari di macchia mediterranea in cenere, aziende agricole e pascoli colpiti dai roghi. Un bollettino terribile, quello diramato dal Corpo forestale. Partendo da Sant’Andrea Frius, in località Sa Frugaxia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Villasalto per domare un incendio che ha divorato quattro ettari di stoppie e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Senorbì, coadiuvata dal gruppo degli elitrasportati con la presenza di 2 squadre di Forestas. Fuoco anche in località Giuanne Pes a Burgos, in azione Corpo forestale e barraccelli, con tre ettari di verde dei quali, ormai, resta solo il ricordo. Non si salva dalle fiamme nemmeno Ploaghe: due elicotteri decollati da Bosa e Fenosu hanno rovesciato tantissimi litri d’acqua per domare il rogo scoppiato in località Iradu, con il preziosissimo supporto di due Canadair provenienti dall’aeroporto militare di Alghero. Addio a circa quindici ettari di pascoli.

Distruzione e fuoco anche a Quartucciu, in provincia di Cagliari: in località Mela Murgia il lavoro del Corpo forsetale è stato molto duro, fiamme domate dopo oltre due ore di lavoro in tandem con i colleghi della stazione di Sinnai e due squadre di volontari della Protezione Civile. Due gli ettari di aree agricole in fumo. L’ultimo grosso incendio a Loiri Porto San Paolo, distrutto un ettaro di verde.

L'articolo Sardegna sfregiata dal fuoco, 5 incendi divorano alberi e pascoli da Quartucciu a Ploaghe proviene da Casteddu On line.