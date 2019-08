Recintate dune di Geremeas, allarme Grig

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - Dune recintate nella spiaggia di Geremeas, uno dei paradisi della costa sud orientale della Sardegna. E gli ambientalisti vogliono vederci chiaro: l'associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico (Grig) ha chiesto informazioni a Guardia costiera, Corpo forestale e e comune di Quartu. Anche perché, ricorda il Grig, l'aera è tutelata con specifico vincolo paesaggistico e di conservazione integrale.

Prime risposte: "il Corpo forestale - riferisce l'associazione - ha potuto accertare che si tratta di opere di manutenzione della rete fognaria di una parte di un complesso immobiliare. Nell'area recintata sono stati effettuati 'saggi', mentre i lavori sono stati interrotti il 26 luglio scorso".

Secondo i documenti in possesso del Grig, il Servizio regionale di tutela del paesaggio e vigilanza edilizia ha affermato che l'intervento (tubi da sostituire con pvc e modifica dei pozzetti), "pur ricadendo in area delicata dal punto vista paesaggistico e ambientale", non dev'essere autorizzata sotto il profilo paesaggistico perché esente. "In realtà - spiega l'associazione - i lavori in contesto dunale non possono non interessare le caratteristiche ambientali e naturalistiche, anche se curiosamente tali dune risultano di proprietà privata, con buona pace del demanio marittimo e dei relativi procedimenti di delimitazione". Gli ecologisti auspicano un rapido intervento chiarificatore delle Amministrazioni pubbliche coinvolte finalizzato alla salvaguardia dell'area dunale. (ANSA).