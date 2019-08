Sono usciti per fare una gita in gommone, approfittando della splendida giornata estiva. Una coppia, insieme ai loro figli, non avrebbe mai pensato di poter incontrare, molto da vicino, tre delfini che, a poche miglia di distanza dalla spiaggia di Villasimius, hanno “danzato” per loro. Nel video, inviato alla redazione dal nostro lettore Andrea Atzeni, è possibile vedere – e sentire – tutto lo stupore nel notare i mammiferi che si avvicinano sin quasi a sfiorare il bordo dell’imbarcazione. “Wow, ma sono bellissimi”. Un’ennesima prova della fiducia degli animali verso gli uomini, e l’ennesimo video mozzafiato che mostra dei delfini nuotare ed “esibirsi” con la massima tranquillità nel loro habitat naturale, il mare. Anche stavolta, mare di Sardegna.

Foto: immagine simbolo

L'articolo La magica danza di tre delfini a Villasimius: “Wow, guarda quanto sono vicini” proviene da Casteddu On line.