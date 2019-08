Mattarella: giro in barca a La Maddalena

(ANSA) - LA MADDALENA, 10 AGO - Primo di giorno di vacanza a La Maddalena per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato si è concesso un pò di relax in barca con i suoi familiari tra le isolette dell'arcipelago-parco: partenza in mattinata dal lungomare Mirabello con le tre imbarcazioni a sua disposizione, la pilotina presidenziale, il cutter della Marina militare e la motovedetta di scorta della Guardia Costiera. Nel tardo pomeriggio è atteso in chiesa per la messa.

Il programma prevedeva la permanenza del presidente a La Maddalena fino al 19 agosto, ma la crisi di governo ha scombinato i piani e il Capo dello Stato dovrebbe tornare al Quirinale alla vigilia di Ferragosto. Ieri l'arrivo e lo scambio veloce di saluti con il sindaco Luca Montella e il capo di Stato maggiore della Marina, Giuseppe Cavo Dragone. Appena sceso dall'auto, Mattarella ha saluto con la mano i cittadini e i giornalisti che lo attendevano davanti al circolo ufficiali. "Il presidente è venuto qui per riposarsi e ritemprarsi prima degli impegni gravosi che lo aspettano a Roma", ha spiegato il sindaco ai cronisti subito dopo il breve incontro.

E' la seconda volta che Mattarella sceglie La Maddalena per le sue vacanze: anche l'anno scorso aveva passato le ferie estive tra le acque dell'arcipelago, come già avevano fatto i suoi predecessori Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.(ANSA).