Alghero, pugno duro del sindaco contro i fumatori: “Sigarette vietate in spiaggia e nelle pinete”

“Divieto di fumo in tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle in concessione, negli specchi d’acqua fino ad una distanza di 20 metri dalla riva e in tutte le pinete di Alghero”. A firmare l’ordinanza che mette al bando le “bionde” sugli arenili algheresi è il neo sindaco leghista Mario Conoci. “Il provvedimento per la tutela della salute pubblica intende soprattutto contrastare i fenomeni di inquinamento ambientale e vuole sensibilizzare cittadini e turisti ad un comportamento corretto e responsabile verso l’ambiente. Le nostre spiagge sono un bene prezioso da preservare e l’introduzione del provvedimento guarda alle esigenze di tutela degli arenili quale valore fondamentale ambientale per il nostro turismo”, sostiene Conoci. “La norma predisposta dagli uffici del settore ambiente guidato dall’assessore Andrea Montis prevede il divieto assoluto di fumo, con alcune precise indicazioni per le zone in cui si potrà fumare”.

Previste alcune “isole” per i fumatori. “Si tratta di alcuni luoghi precisi indicati nell’ordinanza, in cui fumare sarà consentito solo muniti di appositi posacenere e porta cicche. La predisposizione dell’ordinanza, unanimemente condivisa dalla nuova maggioranza alla guida della città, è stata realizzata in accordo con i balneari algheresi e favorita dalla collaborazione del consigliere comunale Giovanni Monti. Ai gestori degli stabilimenti, e all’amministrazione, spetterà il compito di dare adeguata informazione in merito al contenuto del provvedimento mediante apposizione di specifici cartelli all’interno delle aree oggetto di concessione. L’ordinanza ribadisce inoltre il divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque. I mozziconi di sigarette costituiscono infatti un elemento di difficile smaltimento e per questo di forte impatto sull’ambiente. Un passo importante verso lo sviluppo di buone pratiche sulla preservazione dell’ambiente, in particolare sugli arenili, elemento fondamentale per il turismo. Alghero si mette al passo con le più importanti città turistiche che fanno della sostenibilità un punto caratterizzante delle loro politiche ambientali”.

Fonte: Casteddu On Line







