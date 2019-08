Abbandonati sulla spiaggia, la “nuova vita” di due gattini di Capoterra: “Hanno una nuova mamma”

Malati e, probabilmente per questo motivo, abbandonati a Capoterra, vicino alla spiaggia di Maddalena. Alcuni gattini sono stati notati, spaesati, dai vigili urbani. Sono stati loro a metterli in salvo, come racconta il sindaco Francesco Dessì: “I gattini malati e abbandonati, trovati dai vigili urbani nella spiaggia di Maddalena e presi in consegna, hanno potuto abbracciare una nuova mamma”. Insomma, dopo la paura il lieto fine per i piccoli mici, che adesso possono contare sull’affetto di una gatta adulta.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.