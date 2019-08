Nella giornata di ieri, i finanzieri del Pattugliatore Veloce “Sottotenente Paolini”, in forza al Gruppo Aeronavale di Cagliari, nell’ambito di un pattugliamento volto a reprimere i traffici illeciti perpetrati via mare, hanno intercettato, su segnalazione di un velivolo del Corpo appartenente alla sezione aerea del ROAN Cagliari, due natanti provenienti dal Nord Africa con a bordo 22 migranti di presunta nazionalità algerina. Nello specifico è stata posta in essere un’attività di polizia che ha consentito alle fiamme gialle di denunciare gli occupanti dei natanti per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Infatti, alle ore 19.00 circa, l’unità navale del Corpo, grazie all’avvistamento effettuato da un elicottero del comparto aeronavale, procedeva all’intercetto ed al successivo fermo di due barchini i quali si trovavano a circa 10 miglia nautiche a sud di Capo Teulada e dirigevano verso le coste del Sulcis – Iglesiente. I 22 migranti, tra cui una donna, venivano trasbordati sull’assetto navale e portati successivamente presso il Porto Canale di Cagliari per le operazioni di sbarco e identificazione. A seguire gli stessi sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza di Monastir.

L’operazione descritta, conferma ulteriormente la preziosa azione di contrasto ai fenomeni illeciti del Comparto Aeronavale Guardia di Finanza, essendo la stessa investita dal D.Lgs 177/2016 della qualifica esclusiva di forza di polizia sul mare. L’attività è stata eseguita di concerto con il Reparto Operativo Aeronavale, personale della Polizia di Stato e il supporto di un assetto aereo Frontex.

L'articolo Sbarchi di migranti, due barchini con 22 algerini bloccati al largo di Capo Teulada proviene da Casteddu On line.