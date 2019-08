La Sardegna continua a bruciare, incendi a Burgos e San Nicolò Gerrei

Fiamme in Sardegna, nel pieno di quello che qualche esperto è arrivato a definire come il “weekend più caldo dell’estate 2019”. Incendi a Burgos e San Nicolò Gerrei: nel primo caso è in azione un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Anela e, a terra, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. appartenente alla stazione del Corpo forestale di Bono. Nel secondo caso, invece, sta operando un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto, a terra il D.O.S. della stazione di San Nicolò Gerrei.

