Successo a Pula per la “Festa del Gusto”, 15mila persone in piazza Dante

L’evento organizzato dallo staff InvitaS con la preziosa collaborazione dell’ Amministrazione Comunale guidata da Carla Medau ha portato in Piazza nella 3 giorni almeno 15.000 persone molti di questi turisti che hanno apprezzato il buon cibo di strada, gli spettacoli e la bellezza di questa importante meta turistica. Sul podio dei consumi, vista la buona presenza di turisti vanno gli arrosti di Sardegna con i maialetti, sa cordula e tutte le bontà della tradizione sarda. Tra gli streetfooders nazionali podio per il team toscano con la tagliata fiorentina e la trippa con mentuccia seguito dal pane ca meusa ( pane con la milza dal mercato di Ballarò di Palermo. Tra gli internazionali spicca ancora una volta Jose Tito Castro e la sua paella. Già alle prime luci della mattina lo staff di Invitas ha lasciato Pula alla volta di Siniscola dove la carovana del gusto è attesa per il Ferragosto.

Fonte: Casteddu On Line







