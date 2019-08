Auto a San Giovanni di Sinis: da lunedì nuovi divieti e nuovi parcheggi

Da lunedì prossimo 12 agosto, a San Giovanni di Sinis nuovi parcheggi e una zona a traffico limitato, accessibile solo a chi dispone di una casa nella borgata. L’ordinanza è stata presentata questa mattina dal sindaco di Cabras Andrea Abis e dall’assessore comunale ai lavori pubblici e alla viabilità Enrico Giordano.

Non sarà più consentita, né tollerata visto che in molte zone era già vietata, la sosta nelle aree non segnalate da apposite linee (blu o bianche a seconda di parcheggio è libero o meno) o da segnaletica verticale, con apposita cartellonistica.

Verranno aumentati i parcheggi, sia a pagamento che liberi. Nella zona cosiddetta degli “Scalini” non sarà più tollerato il parcheggio abusivo, ma ci saranno alcuni stalli a pagamento fronte mare.

“Non sarebbe pensabile”, ha detto il sindaco Andrea Abis, “mantenere i parcheggi fronte mare gratuiti e far pagare quelli all’entrata della borgata, molto più lontani dalla spiaggia”.

Sarà comunque possibile transitare nella zona per scaricare e caricare le proprie auto, per poi andare a parcheggiare altrove.

Per quanto riguarda i parcheggi liberi, l’amministrazione ha creato quello che è stato definito un “polmone parcheggio”, una zona di proprietà comunale, che è stata decespugliata, così da rinforzare i parcheggi gratuiti già presenti nella borgata.

Per regolarizzare il traffico stradale, invece, verranno istituiti due sensi unici: in via Vega (la via del Bar Focacceria Casas) e nella via parallela.

Le zone transitabili solo dai “residenti” saranno quattro: la strada asfaltata che conduce alla chiesa Paleocristiana di San Giovanni di Sinis e la strada sterrata laterale alla chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis; la zona di accesso al lungo mare, vicino all’ex pizzeria “Turroi” fino alle case “Poddi e Piras”; e due strade sterrate parallele al centro visite e centro informazioni dell’area marina protetta.

In queste aree potranno accedere solo i proprietari di immobili muniti di pass. Ogni proprietario, che richiede il pass all’Ufficio della Polizia Locale, avrà un pass gratuito, e altri due passa al costo di dieci euro l’uno. I pass non sono vincolati al numero della targa, quindi cedibili anche a parenti, amici o affittuari. Il pass ha validità fino al 31 dicembre prossimlo.

“La nuova regolamentazione sulla sosta”, ha affermato il sindaco Andrea Abis, “è una risposta ai residenti di San Giovanni, ma anche una necessità, per controllare il parcheggio abusivo, che in situazioni di allarme, può creare una maggiore situazione di pericolo”.

“San Giovanni”, ha concluso il sindaco Abis, “non è equiparabile a un altro litorale, perché è un tessuto urbano. Questa è una sperimentazione che può essere soggetta a migliorie e modifiche in vista del 2020”.

Sabato, 10 agosto 2019

