Insieme ai 24 milioni valorizzati all’interno di altre politiche già finanziate e ai 250mila euro stanziati col protocollo firmato con l’Arcidiocesi di Oristano per la valorizzazione degli edifici di culto, il progetto “Viaggio nella Terra dei Giganti” mette in campo complessivamente 47 milioni per 6 Comuni: 5 dell’Unione (Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis) più Oristano per un totale di 48.600 abitanti. Dei 23 milioni dell’accordo, 4 e mezzo sono riservati ai bandi per le imprese del territorio, di cui 2 destinati all’ILab di Oristano, un centro di competenza specializzato nel settore “agroindustriale, food design, cibo&salute, per favorire la sperimentazione sotto i diversi aspetti: produttivo, commerciale e distributivo, coinvolgendo le imprese dell’intero contesto agroalimentare regionale. 3 milioni sono invece destinati alla valorizzazione delle zone umide.

Pioggia di milioni per i Comuni del Sinis e per Oristano: ecco i progetti Finanziamenti per 47 milioni. Interessati Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis

“L’intesa che ha portato alla stipula della convenzione con la Regione, – dice il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu – è la dimostrazione che unendo le forze del territorio si possono fare grandi cose e gli effetti positivi si potranno cominciare ad apprezzare a breve. Crescere assieme significa moltiplicare il valore degli interventi molto oltre il costo effettivo di realizzazione delle singole azioni”

“Il nostro è un territorio con ampi margini di crescita – aggiunge Luigi Tedeschi, Presidente dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis – e questa è un’occasione irripetibile per colmare il gap che ci separa dal resto della Sardegna a livello economico e turistico. Gli investimenti previsti nella Programmazione Territoriale serviranno per dare la giusta dimensione alle peculiarità culturali e paesaggistiche del nostro territorio, che non ha nulla da invidiare al resto della regione”.

VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI – I PROGETTI FINANZIATI

Itinerario culturale del territorio

Cabras – Valorizzazione dell’importanza culturale del villaggio di San Salvatore – Un milione 90 mila euro per la riqualificazione del villaggio di San Salvatore inteso come bene culturale unico

Cabras – Adeguamento della sala auditorium del Centro Polivalente – 600 mila euro per la rifunzionalizzazione dei locali da salva convegni a sala spettacoli

Baratili San Pietro – Laboratorio espositivo multimediale e artigianale casa Carta Galassi – Laboratorio espositivo multimediale e artigianale casa Carta Galassi – 150 mila euro per l’allestimento espositivo e multimediale con Centro di documentazione della cultura rurale a Casa Carta Galassi

Narbolia – Restauro edificio Montegranatico – 290 mila euro per riqualificazione e adeguamento dei locali del Montegranatico già utilizzati a fini culturali

Riola – Adeguamento del Parco dei Suoni – 215 mila euro per riqualificazione del parco anche ai fini della fruizione da parte dei disabili

Riola – Valorizzazione del Centro polivalente – 94 mila euro per adeguamento del centro per ospitare eventi e spettacoli, palco, infissi interni e impianti

San Vero Milis – Valorizzazione del Museo Civico del Sinis Settentrionale – 140 mila euro per potenziamento apparato multimediale del museo, con vetrine interattive

San Vero Milis – Potenziamento del Centro visite – 90 mila euro – Completamento del punto informativo che diventa punto di accesso dell’itinerario culturale

Cabras – Valorizzazione dell’identità culturale. I falaschi – 180 mila euro per la realizzazione di un info point lungo il percorso Phoenix e ricostruzione di un nucleo di capanne in falasco

Cabras – Riqualificazione Santa Maria Vergine di Cabras – 100 mila euro per la riqualificazione della Chiesa

Cabras – Riqualificazione San Pietro Apostolo di Cabras – 75 mila euro per la riqualificazione della chiesa

Cabras – Riqualificazione San Giovanni Sinis – 75 mila euro per la riqualificazione strutturale della chiesa

Tutela delle aree sensibili

Cabras – Dragaggio dei limi nei due canali di uscita dello stagno di Cabras alla Peschiera Pontis – 875 mila euro

Cabras – Dragaggio e pulizia di sezioni critiche presso Canale Scolmatore dello stagno di Cabras – 600 mila euro

San Vero Milis – Dragaggio canale artificiale di Is Benas – 125 mila euro

Cabras – Ricostruzione Peschiera Pontis – 175 mila euro – Ristrutturazione delle opere in legno e canne delle peschiere a fini produttivi e turistico-didattici

San Vero Milis – Ricostruzione Peschiera Is Benas – 355 mila euro per la ricostruzione della peschiera e del ponticello di attraversamento anche ciclabile del canale

Sabato, 10 agosto 2019

L'articolo Pioggia di milioni per i Comuni del Sinis e per Oristano: ecco i progetti sembra essere il primo su LinkOristano.it.