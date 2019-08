Dopo la gara di ieri sera, Cagliari subito al lavoro nel Centro sportivo “Torre del Grifo”. La seduta dei rossoblù questa mattina si è svolta interamente in palestra: esercizi dedicati a forza ed elasticità sotto la supervisione del preparatore atletico Roberto De Bellis.

Intanto ad Asseminello primo allenamento per il neo acquisto Nahitan Nández; i non convocati per le gare di Istanbul e Catania hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Ora i rossoblù lasceranno Catania per far rientro in Sardegna. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina, quando inizierà la settimana di lavoro che porterà al primo impegno ufficiale di stagione, il debutto in Coppa Italia.

L'articolo Cagliari, ad Assemini primo allenamento per Nandez proviene da Casteddu On line.